Nieuwe kans voor in EU-parlement verkozen Catalanen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement mogelijk toch gaan innemen. Het Gerecht van de Europese Unie wees hun eis in juli af, maar die uitspraak is in hoger beroep afgewezen door het Europees Hof van Justitie. Het gerecht moet de zaak nu opnieuw gaan behandelen.

De twee naar België uitgeweken politici werden in mei verkozen als Europarlementariër, maar de Spaanse autoriteiten weigerden hun namen door te geven aan het parlement omdat ze geen eed in Spanje hadden afgelegd. Ze zouden in hun land worden opgepakt. omdat ze worden vervolgd voor hun rol bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in oktober 2017.

De in Spanje gedetineerde oud-vicepremier van de Catalaanse regering Oriol Junqueras mocht zijn zetel in het EU-parlement ook niet innemen. Het EU-hof bepaalde donderdag dat hij vanwege zijn verkiezing immuniteit genoot en in juni uit voorlopige hechtenis had moeten worden vrijgelaten om naar Straatsburg te reizen. Gekozen Europarlementariërs hebben volgens het hof het recht naar de openingszitting te gaan „ongeacht of ze formaliteiten vereist in de nationale wetgeving hebben vervuld”.

Spanje heeft België gevraagd Puigdemont en Comín over te dragen. De rechtbank in Brussel heeft een zitting daarover uitgesteld, mede om een oordeel van Europese rechters af te wachten.