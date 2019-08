Nieuwe kankermedicijnen in basispakket

Twee nieuwe soorten medicijnen tegen kanker komen in het basispakket. Minister Bruno Bruins heeft afspraken gemaakt met de fabrikanten over de prijs van de middelen. Het ene medicijn is voor de behandeling van een specifiek type longkanker, het andere voor verschillende soorten borstkanker. Zo’n 2700 patiënten zijn gebaat bij behandeling met een van de medicijnen.

Durvalumab (longkanker) en abemaciclib (borstkanker) kwamen toen ze op de markt kwamen niet meteen in het basispakket, vanwege de hoge kosten. Beide middelen zouden zonder prijsafspraak meer dan 50.000 euro per behandeling kosten. Waar de prijs nu op uitkomt, wordt niet bekendgemaakt, op verzoek van de fabrikanten.

„Dat patiënten nu toegang krijgen tot deze middelen is goed nieuws”, zegt Bruins. „Tegelijkertijd blijft het teleurstellend dat daar prijsonderhandelingen voor nodig zijn, en dat ik het resultaat van die onderhandelingen niet publiek kan maken.”

Het komt vaker voor dat dure medicijnen niet meteen worden vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De prijs die het ministerie in dit soort onderhandelingen overeenkomt, wordt doorgaans niet bekendgemaakt.

Het ministerie komt later dit jaar wel met een totaaloverzicht van de besparingen in 2017 en 2018.