Nieuwe Europese Commissie treedt later aan

De nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen begint niet zoals gepland op 1 november. Omdat van drie lidstaten nog geen commissaris is goedgekeurd, lukt het niet om alle procedures tijdig te doorlopen. Dat betekent dat het team van de huidige voorzitter Jean-Claude Juncker langer doorwerkt, wellicht tot 1 december.

Het Europees Parlement zou volgende week stemmen over het 27-koppige dagelijks bestuur van de EU. Het parlement had de kandidaten van Frankrijk, Hongarije en Roemenië eerder afgewezen. Von der Leyen had die landen gevraagd elk twee nieuwe namen aan te leveren. Als zij een keuze heeft gemaakt, moet het drietal net als de anderen nog hoorzittingen in het parlement doorstaan. De geplande stemming is daardoor van de agenda van volgende week afgevoerd, bleek na beraad van de leiders van de politieke fracties.

Het parlement wil dat de nieuwe commissie op 1 december begint en dringt er daarom op aan dat snel drie kandidaat-commissarissen worden aangewezen, aldus een woordvoerder.