Nieuwe defensieminister België beëdigd

De Belgische koning Filip heeft maandag de nieuwe minister van Defensie beëdigd. Europarlementariër Sander Loones (39) neemt de post over van Steven Vandeput.

De 51-jarige Vandeput wordt in januari burgemeester van Hasselt. „Het was een eer om minister te zijn van zij die onze maatschappij elke dag opnieuw beter en veiliger maken”, liet de Vlaming weten na vier jaar ministerschap. Zijn belangrijkste besluit op dat departement was de aanschaf van de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter.

Loones is net als Vandeput actief voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de grootste partij van België. Hij liet eerder weten trots te zijn dat hij is voorgedragen. Loones wordt ook verantwoordelijk voor ambtenarenzaken.