Nieuwe coronamaatregelen gaan zondag in

De strengere coronamaatregelen voor zes regio’s waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in. Op de maximale groepsgrootte die zal worden afgekondigd, worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen.

Dat melden ingewijden na berichtgeving van de NOS. Eerder werd al duidelijk dat horecagelegenheden in de betreffende regio’s voorlopig om 01.00 uur dicht moeten. Vanaf middernacht mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten. Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan.

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge lichten de nieuwe maatregelen, die genomen worden in samenspraak met de veiligheidsregio’s, vrijdagavond toe in een persconferentie. Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine, aanvullende maatregelen.

De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen snel op. Donderdag werd een recordaantal van 1756 besmettingen gemeld. Daarmee kwam het aantal positieve tests per 100.000 inwoners voor het eerst boven de tien. In de zwaarst getroffen regio’s ligt dat getal nog veel hoger: in Amsterdam-Amstelland zit het inmiddels boven de 27, in Rotterdam ruim 19 en in Haaglanden ruim 16.