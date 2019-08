Nieuwe bevelhebber voor landmacht treedt aan

Luitenant-generaal Martin Wijnen treedt woensdag tijdens een ceremonie bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda aan als nieuwe bevelhebber van de landmacht. Hij neemt het stokje over van luitenant-generaal Leo Beulen die met pensioen gaat.

De 53-jarige Wijnen diende eerder als plaatsvervangend commandant van de landmacht. Zijn laatste functie was plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Hij is eerder op missie geweest in onder meer Bosnië, Cambodja en Afghanistan.

Beulen heeft veertig jaar doorgebracht in het militaire apparaat. Hij was volgens het ministerie de eerste landmachtcommandant die sinds 1989 weer mocht investeren in dit krijgsmachtonderdeel in plaats van te bezuinigen. Grootste uitdaging voor zijn opvolger Wijnen zal zijn om voldoende personeel te vinden.

Bij de Koninklijke Landmacht werken ongeveer 20.000 mensen. Dit jaar is in de begroting ruim 1,4 miljard euro voor de landmacht uitgetrokken.