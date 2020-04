Nieuwe asielzoekers mogen weer asiel aanvragen

Asielzoekers die in Nederland arriveren, kunnen weer asiel aanvragen. Dat was sinds half maart niet mogelijk, om te voorkomen dat het coronavirus zich in de asielzoekerscentra zou verspreiden. Asielzoekers die in de tussentijd zijn gearriveerd en werden opgevangen in een Groningse kazerne, kunnen geleidelijk verhuizen naar een gewoon azc, laat verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol weten.

De enkele asielzoeker die Nederland de afgelopen tijd nog wist te bereiken, werd ondergebracht in een kazerne in Zoutkamp. Maar die is bijna vol. Bovendien is „ook voor het kabinet duidelijk dat het verblijf in de noodonderdaklocatie van tijdelijke aard moet zijn”, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer.

Asielzoekers die na twee weken in Zoutkamp geen coronaverschijnselen hebben, kunnen volgens Broekers veilig verhuizen naar een gewoon asielzoekerscentrum. De eerste mensen zijn al overgebracht naar Ter Apel, waar ze alsnog een asielaanvraag kunnen indienen.

Daardoor komt er in de Zoutkampse kazerne weer plaats voor nieuwkomers. Die mogen bij aankomst in Nederland eerst hun asielaanvraag invullen, maar krijgen daarna onderdak in de kazerne.