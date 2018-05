Nieuwe afspraken over bescherming Wadden

Nederland, Duitsland en Denemarken hebben samen nieuwe plannen gemaakt om het Waddengebied te beschermen. Ook komt er een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Minister Carola Schouten (Natuur) heeft daar afspraken over gemaakt met haar Duitse en Deense collega’s.

Het aantal trekvogels dat de Waddenzee gebruikt als rustplaats, neemt de laatste jaren af. Onder meer door meer gebieden aan te wijzen waar vogels kunnen broeden, hopen de drie landen het tij te keren. Daarnaast wordt gekeken hoe de afname van het aantal vissoorten in de Waddenzee het beste kan worden aangepakt.

Ook het effect van klimaatverandering op de biodiversiteit wordt tegen het licht gehouden. Opwarming raakt niet alleen de veiligheid van de bewoners van het Waddengebied, maar ook het voedselaanbod voor vissen en andere dieren. Verder komt er ondersteuning voor projecten om de hoeveelheid plastic in het Waddengebied terug te dringen.

Schouten benadrukt dat de afgelopen jaren al veel gedaan is om het Waddenzee te behouden, maar dat een gezamenlijke inzet noodzakelijk blijft. „Hier hebben we ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven bij nodig. Wanneer we allemaal een steentje bijdragen heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken”, aldus de minister.

Nederland, Duitsland en Denemarken zijn tevreden over de inzet van de havenbedrijven in het gebied om milieuschade aan de Waddenzee te beperken. Onder meer de Nederlandse havens Harlingen, Eemshaven, Delfzijl, Den Oever en Lauwersoog leveren daar een bijdrage aan.