Nieuwbouw op Zuidas voor EU-agentschap

De regering zal een gloednieuw pand voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) aan de Amsterdamse Zuidas laten bouwen als Nederland dat EU-agentschap binnenhaalt. Daarnaast wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om het functioneren van het EMA te garanderen.

Dat maakte minister Edith Schippers (Volksgezondheid) dinsdag in Brussel bij de officiële presentatie van de bieding bekend. Het EMA zetelt in Londen, maar moet vanwege het vertrek van de Britten uit de EU verhuizen naar een andere lidstaat. Het besluit over de toewijzing wordt in november genomen. Verscheidene lidstaten azen op het agentschap.

Hoeveel het nieuwe gebouw gaat kosten is niet bekend. Het zal naar verwachting niet klaar zijn op het moment van de brexit in 2019. De 900 werknemers zullen dan ook tijdelijk elders moeten worden ondergebracht. Het nieuwe gebouw zal ‘marktconform’ worden verhuurd.