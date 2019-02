Nieuwbouw jaagt ministeries op kosten

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn samen jaarlijks tonnen kwijt aan de huur van externe vergaderruimtes, omdat er in het eigen, gloednieuwe pand te weinig plek is. Dat blijkt uit documenten die EenVandaag heeft verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het huren van externe vergaderzalen kostte beide ministeries in het eerste halfjaar van 2018 ruim 560.000 euro, 230.000 euro meer dan toen de departementen nog in hun oude, kleinere behuizing zaten. Ook de cateringkosten liggen fors hoger.

Het pand aan de Haagse Rijnstaat werd in november 2017 geopend, maar sindsdien klagen ambtenaren steen en been, onder meer over het grote tekort aan werkplekken, de krappe fietsenkelder en de zwartgeverfde wanden. Om aan de klachten tegemoet te komen, wordt het pand verbouwd. Tot op heden heeft het Rijk daar zes ton aan besteed.