Nieuw verkeersbord voor laadpunten langs snelweg

Het wordt voor elektrische rijders duidelijker of zij hun auto kunnen opladen bij een tankstation langs de snelweg. Op de borden die een tankstation aankondigen komt in het vervolg rechts bovenin een blauwe zeshoek met daarin een stekker, zodat helder is dat het tankstation een laadpaal heeft. Voor tankstations met een waterstofpomp komt er rechts onderin een groene ruit met daarin H2.

Het oude pictogram voor alternatieve brandstoffen is onduidelijk. Het geeft wel aan dat er schone brandstoffen getankt kunnen worden, maar niet welke. Zo is het mogelijk dat elektrische rijders die willen opladen alleen een waterstofpomp aantreffen.

De borden met nieuwe pictogrammen worden niet direct overal geplaatst, maar komen pas in de plaats van oude wegwijzers als die vervangen moeten worden. Daardoor kan het nog enkele jaren duren voordat ze overal staan. In Zeeland staan inmiddels al wel twee nieuwe borden.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) is blij met de aanpassing. „Mooi dat iedereen straks in één oogopslag kan zien waar je kunt laden of tanken langs de snelweg. Dat maakt schoon rijden weer een stukje comfortabeler en dat is een goede zaak.”