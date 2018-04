Nieuw SGP-Kamerlid Stoffer weet zich gesterkt door gebeden achterban

Bij de Kamerverkiezingen in 2017 stond hij vijfde op de kieslijst. Daarom had Chris Stoffer (43) er geen rekening mee gehouden dat hij woensdag zou worden beëdigd tot SGP-Kamerlid. Het liep anders. „Bid voor ons.”

Stoffer weet nog wat hij dacht toen hij destijds de kandidatenlijst bekeek: „Tussen mij en de drie verkiesbare plaatsen staat nog een nummer vier, Bert-Jan Ruissen. Ik loop geen enkel risico.”

Ruissen is echter inmiddels voorgedragen als SGP-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in 2019, dus kwam de bal alsnog bij Stoffer te liggen. „Twee weken geleden belde fractievoorzitter Van der Staaij mij of ik een plek in de Tweede Kamer wilde overwegen. Dat heb ik gedaan, met mijn vrouw en de twee oudsten van onze drie dochters.”

Stoffer –van huis uit hervormd, sinds zijn huwelijk aangesloten bij de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet– besloot aan het verzoek te voldoen. „Al is de aanleiding voor mijn Kamerlidmaatschap, het vertrek van Dijkgraaf, heel verdrietig. Ik had dit nooit gehoopt.”

U was directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat. Hoe reageerde uw werkgever op uw plotselinge vertrek?

„Heel positief. Rijkswaterstaat heeft me ongelooflijk goed geholpen mijn werk daar af te ronden. Daar heb ik veel waardering voor.

Ze gunnen me mijn overstap van harte. „Je moet permanent iets in de politiek gaan doen”, zeiden ze daar eerder al tegen me.”

Is uw Kamerlidmaatschap tijdelijk, tot aan de volgende verkiezingen, of wilt u daarna blijven?

„Ik ben de permanente vervanger van Dijkgraaf.

Maar hoe het bij de volgende verkiezingen gaat, daarover hebben we helemaal niet gesproken. Ik laat het graag aan het partijbestuur of ik dan op een verkiesbare plek op de lijst kom te staan.”

U bent fractievoorzitter in de Nunspeetse gemeenteraad. Blijft u dat?

„Tot de formatie in Nunspeet is afgerond, blijf ik gemeenteraadslid. Daarna stap ik uit de raad. Wanneer precies weet ik niet, maar dat zal geen halfjaar meer duren.”

Van de grootste fractie in de gemeenteraad naar een van de kleinste in de Kamer. Dat zal wel een omschakeling zijn.

„Dat verwacht ik ook, ja. Omdat wij in Nunspeet de grootste zijn, wordt er al snel onze kant op gekeken. In Den Haag ligt dat vast anders, al heeft de SGP ook daar zeker invloed. En in een grote fractie kun je het werk beter verdelen dan in een kleine.”

Weet u al welke portefeuille u krijgt?

„Ja, ik neem het pakket van Dijkgraaf over, met onder meer Financiën, Economische Zaken en Defensie. Vanwege mijn professionele achtergrond krijg ik verder Infrastructuur en Waterstaat. Dat ruil ik met collega Bisschop tegen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daar had hij als boerenzoon een lichte voorkeur voor.”

Waar gaat u zich als Kamerlid sterk voor maken?

„Dijkgraaf heeft de excessieve belastingdruk voor eenverdieners op de kaart gezet. Op dat spoor ga ik verder. Ik wil me ook inzetten voor een reële energietransitie: we kunnen wel willen verduurzamen, maar dat moet dan wel op een voor iedereen betaalbare manier. En ik ga werken aan meer verkeersveiligheid. Dat dossier ligt me al jaren na aan het hart.”

Wat is uw politieke stijl?

„Ik ben rustig en ik blijf graag in verbinding met anderen. Daarom ben ik niet zo van de polarisatie, al durf ik best iets stevig neer te zetten als dat nodig is.

Resultaatgericht ben ik ook: graag probeer ik iets goeds te bereiken. Niet alleen voor het protestants-christelijke deel, maar voor de hele samenleving.

Ik werk daarvoor graag samen met andere politici. Dat moet ook wel, want alleen krijg je niets voor elkaar.

Meerderheden zoek ik niet per se via christelijke partijen. Dat zou in Den Haag ook niet toereikend zijn: met ChristenUnie en CDA heeft de SGP immers nog lang geen 76 zetels.”

Ziet u op tegen het werk in Den Haag? De tegenstand daar kan groot zijn.

„Van stevige debatten lig ik niet wakker. God heeft mij op deze plaats gesteld. Vanuit mijn christen-zijn en onze ideologie probeer ik in Den Haag mijn werk te gaan doen. Dat geef ik daarna over in Gods hand.

Ik voel me daarbij gesterkt door de wetenschap dat onze achterban het politieke werk aan Hem opdraagt. Ik roep iedereen op te blijven bidden voor christelijke politici, ook van buiten de SGP.”