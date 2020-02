Nieuw platform wil VVD bij de les houden

De VVD moet af en toe progressief durven zijn. Dat stellen drie jonge VVD’ers die zaterdag een nieuw platform voor liberale ideeën lanceerden, de Nieuwe Vrije Eeuw genoemd.

Initiatiefnemers zijn Tim Versnel en Mark Thiessen. Versnel is VVD-gemeenteraadslid in Rotterdam en oud-medewerker van de Tweede Kamerfractie. Thiessen is een voormalig VVD-campagnestrateeg en nu eigenaar van een campagnebureau.

Behalve Thiessen is er nog een spindoctor die zich gaat inzetten om van het platform een succes te maken, Tom de Bruyne. Hij is werkzaam bij SUE Amsterdam, een bureau dat is gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding.

In het tv-programma Nieuwsuur lichtten de drie zaterdag toe dat irritatie over de manier waarop oud-partijprominenten zoals Hans Wiegel of Gert-Jan Oplaat de VVD steeds wegzetten in de media een van hun drijfveren is. Zij schetsen, aldus de drie, een beeld van een partij met slappe knieën, die elk compromis voor z’n rekening wil nemen om maar aan de macht te blijven.

Maar verloochent de VVD zijn principes door in te stemmen met de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur, bedoeld om de stikstofcrisis het hoofd te kunnen bieden, of door het verbieden van zwaar consumentenvuurwerk? Nee, aldus de drie. Een stille meerderheid van de VVD’ers wil dat gewoon.

In plaats van te blijven hameren op inmiddels welbekende, conservatieve standpunten stelt de denktank juist voor om de klassieke VVD-stokpaardjes los te laten en te bezien welk antwoord het liberalisme kan bieden aan de uitdagingen van deze tijd.

Een voorstel om de VVD meer oog te laten hebben voor dierenrechten, werd op het laatste VVD-partijcongres met enthousiasme begroet, zegt Versnel in de uitzending.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff uitte zich zaterdag positief over de Nieuwe Vrije Eeuw. Hij vindt dat hun plannen het verdienen om door de leden besproken te worden op partijbijeenkomsten.

Op social media mengt Dijkhoff zich de laatste tijd opmerkelijk vaak in discussies over misstanden in slachthuizen. Toen vrijdag een met geheime camera’s gemaakt filmpje opdook, stelde hij dat inspecteurs van de NVWA via een livestreamverbinding moeten kunnen meekijken met wat er tijdens de slacht gebeurt.