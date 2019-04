Nieuw onderzoek naar verdwijning Vietnamezen

Er komt nieuw onderzoek naar de verdwijning van tientallen Vietnamese kinderen uit asielzoekerscentra. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) stelt dat in op aandringen van onder meer de Tweede Kamer en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Die vrezen dat de kinderen in verkeerde handen vallen.

Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar luidde afgelopen weekend de noodklok. Hij wijst erop dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de kinderen.

Ook Harbers is bezorgd over het lot van de kinderen, die vaak juist al zijn ondergebracht in speciale centra om hen tegen mensen met kwaad in de zin te beschermen. De afgelopen jaren is al onderzoek naar de verdwijningen verricht, maar dat leverde te weinig bewijs op dat die het werk zijn van mensenhandelaars. De staatssecretaris zet echter het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel aan het werk om de verdwijningen nog eens tegen het licht te houden.