Nieuw nucleair noodplan in België

België heeft een nieuw noodplan voor nucleaire incidenten. Alle Belgen kunnen voortaan jodiumpillen halen bij een apotheek om zich te beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeval in een kerncentrale kan vrijkomen.

De kans op ernstige ongevallen is overigens klein, staat op de nieuwe website nucleairrisico.be. „Schuilen is de beste manier om jezelf te beschermen.” Een Europese richtlijn schrijft voor dat lidstaten hun bevolking informeren over stralingsgevaar.

In België wordt op vijf plekken gewerkt met nucleair materiaal. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange. Iedereen in een straal van 20 kilometer wordt aangeraden jodiumtabletten in huis te halen. In de de rest van het land geldt dat voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Bedrijven, scholen en kinderdagverblijven krijgen ook het advies jodiumpillen in huis te hebben.

In Nederland zijn sinds september jodiumpillen beschikbaar voor mensen die minder dan 100 kilometer van een kerncentrale wonen en onder de achttien zijn. Zwangere vrouwen kunnen de tabletten van de arts of verloskundige krijgen.