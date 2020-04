Nieuw model: mondkapjes verdeeld op basis van besmettingsrisico

Een nieuw verdeelmodel moet ervoor zorgen dat mondkapjes en later ook andere beschermingsmiddelen daar terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. Het nieuwe model dat maandag ingaat houdt minder rekening met sectoren, en kijkt vooral naar de besmettingsrisico’s.

Het kabinet beloofde een nieuw model nadat de Tweede Kamer kritiek had geuit dat er te weinig beschermingsmiddelen waren voor de verpleeg- en thuiszorg. Het kabinet geeft aan dat de focus op acute zorg niet past „bij de huidige situatie waar sommige verpleeghuizen en GGZ-instellingen speciale afdelingen vrij moesten maken omdat personeel niet goed was beschermd”.

Zo wordt er voor de verdeling van het materiaal meer gekeken naar hoe risicovol een behandeling is, hoeveel contact er is en of er veel mensen in een instantie besmet zijn. „Afgesproken is dat waar dezelfde risico’s zijn ook dezelfde bescherming nodig is en beschikbaar moet zijn”, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het oude model keek vooral naar de acute zorg, terwijl in bijvoorbeeld verpleeghuizen veel coronagevallen blijken te zijn.

Artsenfederatie KNMG riep hulpverleners deze week op geen zorg te verlenen aan coronapatiënten als ze daarvoor niet de juiste beschermingsmiddelen hebben. Het tekort aan dat soort middelen zorgt voor grote problemen.

„Ik begrijp de zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal onder het zorgpersoneel goed”, zegt minister Martin van Rijn (Medische Zorg) . „We zetten daarom alles op alles om hen veilig hun werk te kunnen laten doen. Met het nieuwe verdeelmodel kunnen we gerichtere bescherming bieden aan het personeel”.

Het ministerie blijft aan het verdeelmodel sleutelen, en neemt nieuwe ervaringen daarin mee, net als adviezen van deskundigen. Zorgpartijen hebben beloofd hun personeel nogmaals te wijzen op de richtlijnen voor het gebruik van mondkapjes. In sommige gevallen worden mondkapjes met een te hoog berschermingsniveau gebruikt, waar dit niet nodig is, gezien het risico.