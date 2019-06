Nieuw hulppakket EU voor Hoorn van Afrika

De Europese Unie stelt 110,5 miljoen euro beschikbaar voor humanitaire hulp aan landen in de Hoorn van Afrika. De regio wordt geteisterd door droogte, overstromingen, conflicten en epidemieën. Naar schatting 11 miljoen mensen zijn voor hun voedsel afhankelijk van hulp en 4 miljoen kinderen onder de 5 jaar lijden aan ondervoeding.

Het geld wordt verdeeld over Somalië (36,5 miljoen), Ethiopië (31 miljoen), Uganda (28,5 miljoen), Kenia (13,5 miljoen) en Djibouti (1 miljoen). Het totaalbedrag aan hulp voor de regio sinds vorig jaar komt daarmee op 316,5 miljoen euro. Het wordt besteed aan voedsel, onderdak, water, en gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. De hulp is ook bedoeld voor de bijna 9 miljoen ontheemden en vluchtelingen in de Hoorn van Afrika.