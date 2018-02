Nieuw hoofdkwartier NAVO vult geleidelijk

De 4000 mensen die werken in het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel gaan de komende maanden aan de slag in het nieuwe gebouw aan de overkant van de straat. Het pand van 254.000 vierkante meter vloeroppervlak werd vorig jaar al ingewijd, maar omdat er nog wordt gesleuteld aan onder meer de IT-beveiliging is de verhuizing vertraagd.

Er werken nu 325 mensen in het immense complex. De rest van de stafmedewerkers en de vertegenwoordigers van de 29 NAVO-lidstaten en hun partnerlanden verkassen vanaf volgende maand. De verhuisoperatie is volgens het militaire bondgenootschap voltooid vóór de NAVO-top in juli, de tweede voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Het oude gebouw uit 1967 heeft onvoldoende ruimte en voldoet niet aan de eisen. Het bouwbudget van 1,17 miljard euro voor het nieuwe onderkomen, betaald door de lidstaten, wordt waarschijnlijk iets overschreden.

Het nieuwe energiezuinige hoofdkwartier aan de Boulevard Léopold III is gebouwd in de vorm van verstrengelde vingers die eenheid moeten symboliseren. Er is ruimte vrijgehouden voor nieuwe lidstaten.