Nieuw herbruikbaar viaduct kan 200 jaar mee

Het eerste herbruikbare viaduct van Nederland is maandag bij Kampen in gebruik genomen. Het bestaat uit veertig betonnen elementen en kan hierna elders weer worden opgebouwd. Het kan tweehonderd jaar mee, terwijl gewone viaducten vaak dertig tot vijftig jaar worden gebruikt.

„Viaducten bouwen met standaardblokken die ook elders weer kunnen worden ingezet, is goed voor het klimaat. Want grondstoffen worden niet verspild en het biedt kansen om sneller te werken en kosten te verlagen”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur), die bij de ingebruikname aanwezig was.

Het gaat om een prototype. Het wordt tot maart getest door werkverkeer bij de bouw van de Reevesluis. Daarna wordt het viaduct gedemonteerd en elders weer gebruikt. Het herbruikbare viaduct is wel anderhalf tot twee keer zo duur als een regulier viaduct.