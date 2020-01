Nieuw extern onderzoek naar misdaadcijfers asielzoekers

Onderzoekers van buiten gaan zich opnieuw buigen over weggelaten misdaadcijfers van asielzoekers door het ministerie van Justitie. Als dat nodig is om het vertrouwen van de Tweede Kamer in het departement te herstellen, dan wil staatssecretaris Ankie Broekers-Knol die wens van een aantal oppositiepartijen wel inwilligen.

De incomplete misdaadcijfers kostten Broekers’ voorganger Mark Harbers vorig voorjaar de kop. In een overzicht voor de Kamer waren meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers niet zichtbaar, terwijl de Kamer daarvan juist graag wilde weten.

Ambtenaren van het departement onderzochten de affaire naderhand, en concludeerden dat er geen boze opzet in het spel was. Maar onder andere GroenLinks en SGP blijven argwanend. Ze willen daarom graag dat externe wetenschappers de zaak nog eens onder de loep nemen. Broekers is daartoe bereid, en haar collega minister Ferd Grapperhaus –die erover gaat– stemde met het nieuwe onderzoek in.

Veel partijen hebben zo hun vragen over het eerdere interne onderzoek. Ze kijken er bijvoorbeeld van op dat de onderzoekers alleen de betrokken ambtenaren en niet de afgetreden Harbers hebben gehoord. „Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje gek”, zegt ook Bente Becker van regeringspartij VVD. „Ik denk dat het wijs was geweest” als dat wel was gebeurd.

Over de onafhankelijkheid van het onderzoek door het ministerie of diensten die onder het ministerie vallen heeft de Kamer toch al twijfels na een reeks van affaires. Afgelopen week stapten klokkenluiders van de inspectie van het ministerie naar de krant omdat onwelgevallige conclusies zouden zijn afgezwakt.