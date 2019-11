Nieuw Europees hulppakket voor Jemen

De Europese Unie maakt 79 miljoen euro vrij voor Jemen, waar de oorlog van de afgelopen 4,5 jaar tot een ongekende humanitaire crisis heeft geleid. Het geld is bedoeld voor publieke diensten als watervoorziening, afvalverwerking, onderwijs en gezondheidszorg, maar moet ook zorgen voor nieuwe banen door ondernemers te stimuleren.

EU-commissaris Neven Mimica (Internationale Samenwerking en Ontwikkeling) wijst erop dat investeren in ontwikkeling cruciaal is in het land waar de economie vrijwel volledig is stilgevallen.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 24 miljoen Jemenieten afhankelijk van hulp, van wie de helft kinderen. De VN is bezig met de grootste voedselhulpoperatie in de geschiedenis door maandelijks meer dan 10 miljoen mensen van voedsel te voorzien. De EU heeft sinds 2015 meer dan 1 miljard euro bijgedragen aan hulp- en ontwikkelingsprogramma’s voor Jemen.