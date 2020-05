Nieuw crisisberaad kabinet in teken van kappers en perspectief

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), dat maandag bijeenkwam.

Ook heeft het kabinet advies gevraagd over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer als de treinen en bussen straks niet meer alleen door mensen in vitale beroepen gebruikt mogen worden. Daarnaast wordt gesproken over de opening van terrassen in de horeca en een beperkte opening van sportgelegenheden.

Deze week hopen de ministers wat meer duidelijkheid te geven over de stappen die de komende tijd genomen worden, om Nederlanders wat meer perspectief te geven.

Het kabinet is onder meer geadviseerd dat medio mei kappers en andere contactberoepen weer aan het werk kunnen, zeggen ingewijden. Buitenterrassen van cafés en restaurants zouden in juni weer open mogen, volgens de experts

Veel maatregelen lopen tot 20 mei en 1 juni. Het verbod op evenementen was al verlengd naar september. De basisscholen en kinderopvang openen op 11 mei, zo was al eerder besloten. Kinderen mogen ook weer in teamverband buiten met elkaar sporten.