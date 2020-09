Nieuw beleid moet lockdown voorkomen

In een uiterste poging een nieuwe intelligente lockdown af te wenden, kondigden premier Rutte en zijn secondant, coronaminister De Jonge, maandagavond nieuwe en strengere maatregelen aan.

De nieuwe regels gelden nu toch weer grotendeels landelijk; met de regionale aanpak wordt te weinig resultaat geboekt.

Drie weken geeft het kabinet zichzelf en de samenleving. In die tijd gelden overal in het land strengere maatregelen dan voorheen: horeca om 22.00 uur dicht, in een gebouw mogen niet meer dan dertig personen samen komen, thuis liever niet meer dan drie gasten ontvangen, iedereen weer –als het even kan– thuiswerken, bij sportwedstrijden geen publiek meer, enzovoort.

Een lange lijst van verplichtingen, regels en adviezen; allemaal bedoeld om het aantal onderlinge contacten omlaag te brengen. In de hoop dat door die mindere contacten ook het aantal besmettingen gaat dalen.

Want bij dat groeiend aantal besmettingen zit ’m de zorg van de regering. „We doen ons best, maar het virus doet het beter”, concludeerde op de persconferentie De Jonge. „Telden we een week geleden nog 2250 nieuwe besmettingen per dag, nu zijn dat er 3000. Over ruim een week zullen het er 5000 zijn.” Rutte: „We dreigen weer achter het virus aan te gaan lopen. De landkaart kleurt steeds roder.” Met als gevolg dat met de huidige reproductiefactor van 1,3 er, als niet wordt ingegrepen, medio oktober weer 400 IC-bedden bezet zullen zijn met Covid19-patiënten.

Gaat het lukken deze groeilijn af te buigen? De premier denkt van wel. „We hebben alles laten doorrekenen. Dit pakket zou het moeten doen. En dan houden we er ook rekening mee dat niet iedereen alles doet wat je wilt.”

Dat laatste: zwaar leunen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers zit al vanaf maart ingebakken in het Nederlandse beleid. Zie ook de nieuwe ‘regels’ voor mondkapjes. Winkels mógen een mondkapjesplicht hanteren, betoogde de premier maandag.

Of hij zelf een mondkapje om doet als hij naar de buurtsuper gaat? „Eh, nog niet over nagedacht. Maar, ja, dat zal ik wel doen. Ik denk dat het íéts bijdraagt.”

En dan de hamvraag: als over drie weken blijkt dat dit alles nóg te weinig resultaat heeft opgeleverd? „Dan zijn harde maatregelen onvermijdelijk”, zei De Jonge maandagavond. „Dan komen we weer in de buurt van de intelligente lockdown”, waarmee hij verwees naar de situatie in maart en april, toen de horeca helemaal dicht moesten en ook de scholen gesloten waren. „Maar dat zou verschrikkelijk zijn voor samenleving en economie.”

Geen wijziging van regels in kerken

De nieuwe aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen, hebben vooralsnog geen gevolgen voor religieuze bijeenkomsten in kerkgebouwen.

Voor reguliere kerkdiensten, trouwdiensten en rouwdiensten blijft de regel gelden dat volwassenen die niet tot een huishouden behoren, 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden. Het aantal mensen dat in een kerk mag en kan, hangt dan af van de grootte van de kerkzaal.

Voor bijeenkomsten van vrouwenverenigingen, mannenverenigingen en Bijbelkringen geldt dezelfde regel. Als ze in een kerkgebouw worden gehouden, zijn het religieuze bijeenkomsten. Voor het organiseren van Bijbelkringen in huiskamers geldt de algemene regel dat in woningen niet meer dan drie gasten tegelijk mogen komen.

Voor catechisaties blijft dezelfde regels als voor scholen gelden, namelijk dat jongeren tot 18 jaar in elkaars nabijheid mogen verkeren, maar 1,5 meter afstand tot catecheet dienen te houden. Voor catechisaties waar 18-plussers aan deelnemen geldt de bestaande regel dat deelnemers 1,5 meter afstand uit elkaar blijven.

Voor trouwfeesten in horecagelegenheden geldt een maximum van 30 personen (exclusief kinderen onder de 12 jaar) als de bijeenkomst binnen plaatsvindt en 40 als de activiteiten in de buitenlucht plaatsvindt. Het aantal personen dat bij een uitvaart in een aula aanwezig mag zijn, hangt af van de grootte van het gebouw. Net als bij een kerkgebouw. Voor het aantal aanwezigen dat bij een uitvaart op een begraafplaats aanwezig mag zijn, geldt geen maximum aantal, maar wel de 1,5 metergrens.