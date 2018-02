Niet iedereen blij met uitstel opening vliegveld Lelystad

Politieke partijen en bewoners van de regio zijn blij dat Lelystad Airport niet al volgend jaar begint om vakantievluchten te verwerken, maar pas in 2020. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakte het uitstel woensdag bekend. Maar niet iedereen is in jubelstemming. Onder meer KLM en Schiphol zijn kritisch.

Volgens Van Nieuwenhuizen zou het „onverantwoord” zijn om de oorspronkelijke planning van 1 april 2019 aan te houden. De minister heeft besloten de tijdelijke aanvliegroutes aan te passen, zodat woonwijken in onder meer Lemmer, Zwolle en mogelijk Ede worden ontzien. Ook moeten toestellen sneller hoger kunnen klimmen en de geluidsoverlast in algemene zin wordt beperkt. Het uitstel betekent niet dat het maximale aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog gaat.

Schiphol rekent op Lelystad om duizenden vakantievluchten over te nemen en is niet te spreken over het besluit van de minister. „Natuurlijk begrijp ik dat de minister zorgvuldigheid vooropstelt”, reageerde topman Jos Nijhuis. „Tegelijkertijd moet de luchtvaart nu nog langer wachten op de invulling van een besluit dat tien jaar geleden is genomen.” KLM zegt „zeer ontstemd” te zijn en vindt dat afspraken niet worden nagekomen.

Het dossier Lelystad was de afgelopen tijd erg omstreden. Zo waren er veel zorgen bij bewoners over geluidsoverlast en bleek de berekening hierover verkeerd te zijn gedaan. „Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen”, zei Van Nieuwenhuizen over de gebrekkige communicatie.

Ook voor politiek Den Haag was Lelystad Airport de afgelopen maanden een twistappel. Langzaam maar zeker vonden de bewoners steeds meer partijen aan hun zijde. Het Binnenhof reageerde woensdag dan ook positief. Kamerlid Eppo Bruins (CU) noemde het uitstel „de enige juiste keuze”. „Verstandig”, noemt Gijs van Dijk (PvdA) de beslissing.

De VVD, de afgelopen maanden een van de weinige uitgesproken tegenstanders van uitstel, legt zich erbij neer. „De VVD ziet geen andere optie dan uitstel van opening van Lelystad Airport tot 2020.”