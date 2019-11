Netwerk opsporing vermisten officieel van start

Europese politiediensten gaan officieel samenwerken om vermiste personen op te sporen. Het tot nu toe informele netwerk dat zich hiermee bezighoudt heeft een officiële status gekregen in de Europese Unie. Het vijf jaar geleden door Stichting Amber Alert Europe opgerichte netwerk PEN-MP dekt met ruim vijftig specialisten nu 21 landen. Nu de EU het heeft erkend, kunnen bijvoorbeeld ook België en Duitsland zich erbij aansluiten.

Het politienetwerk richt zich anders dan Amber Alert niet alleen op kinderen, maar ook op volwassenen. Mensen die worden vermist of ontvoerd komen vaak in een ander land terecht, zegt Ambert Alert Europe-oprichter Frank Hoen. „Vaak vertraagt de politiesamenwerking echter bij de landsgrens.”

Het Police Expert Network on Missing Persons moet ervoor zorgen dat de samenwerking soepeler loopt. „Door de politiegroep weet de politie beter welke buitenlandse collega om drie uur ’s nachts gebeld kan worden bij een vermissing die zich tot in dat land uitstrekt. Dit kan een cruciale hoeveelheid tijd schelen in de zoektocht naar een vermist persoon”, aldus Hoen.

Het netwerk was tot nu toe informeel. Naast Nederland zijn Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Italië, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Slowakije, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland en Canada erbij aangesloten.