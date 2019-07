Netflixen kost parlementariër Aruba baan

De Arubaanse parlementariër Sue-Ann Ras van regeringspartij MEP heeft maandag ontslag genomen. Dat deed ze nadat er een golf van kritiek was losgebarsten toen bekend werd dat ze eind juni in Nederland tijdens een overleg tussen parlementariërs van het Koninkrijk in de Eerste Kamer zat te Netflixen.

Ras plaatste maandag een video op Facebook waarin ze het kijken van een aflevering van de Netflix-serie Designated Survivor tijdens een vergadering „een grote fout” noemde. Ze vroeg excuses aan iedereen die op haar had gestemd.

Twee keer per jaar komen parlementariërs van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten enkele dagen bijeen voor een zogenoemd interparlementair overleg. Vorige maand vond dat plaats in Den Haag, waarbij onder meer over de crisis met Venezolaanse vluchtelingen werd gesproken.