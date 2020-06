Nertsen op nog drie bedrijven besmet met coronavirus

Op nog eens drie nertsenhouderijen zijn nertsen besmet met het coronavirus. Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het erop lijkt dat het virus ook daar heeft toegeslagen.

Het virus is nu bij zes Brabantse nertsenhouderijen geconstateerd, op acht locaties. Het gaat om bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis, in het oosten van de provincie. Ook op een boerderij in het Limburgse Venray is het mogelijk raak.

Het kabinet vraagt de deskundigen van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de bestrijding van de corona-epidemie, om raad nu het virus zich verder onder nertsen lijkt te verspreiden. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn collega Carola Schouten (Landbouw) sluiten niet uit dat dieren geruimd moeten worden, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

De zorgen over de uitbraak onder de dieren, die worden gehouden voor hun pels, nemen toe. Het virus dook eind april voor het eerst op nertsenhouderijen op. Het is ook overgesprongen van de dieren op minstens twee verzorgers.

Maar dat gevaar is buiten de stal volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet groot. Die conclusie blijft ook na de nieuwe gevallen overeind, schrijven De Jonge en Schouten.

Wel spraken zij eerder al hun vrees uit dat het virus onder nertsen kan blijven circuleren, ook wanneer de epidemie bij mensen is uitgedoofd. Dan zou het op de loer kunnen blijven liggen om ook weer mensen te besmetten. Als er zulke „reservoirs” zijn, „kan je aan ruimen denken”, zei Schouten eerder.

Het OMT buigt zich nu over de vraag hoe groot dit gevaar is. Woensdag, als het coronacrisisteam van het kabinet weer bijeenkomt, kan dat met het OMT-advies in de hand zo nodig „aanvullende maatregelen nemen”. De „volksgezondheid staat altijd voorop”, onderstrepen De Jonge en Schouten.

Er gaan, ook in de Tweede Kamer, steeds meer stemmen op om de dieren te ruimen en de nertsenboerderijen te sluiten. Sommige nertsenhouders voelen daar ook wel voor. Hun nering zou vanaf 2024 hoe dan ook verboden worden.