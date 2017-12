„Nepnostalgie wint het van de waarheid”

Het verdraaien van feiten en het ongeloofwaardig maken van de tegenstander winnen volgens Alexander Pechtold terrein in het politieke debat. „Het checken van feiten verliest aan waarde,” zegt de D66-leider in een interview met het Nederlands Dagblad.

Als voorbeeld noemt hij uitspraken van PVV-voorman Geert Wilders, die liefst de grenzen wil sluiten voor immigranten. Pechtold noemt dat een onuitvoerbaar idee. Ook veegt hij de vloer aan met wat hij noemt ‘nepnostalgie’, verwijzend naar een verzuchting van Wilders dat „vroeger - voor 1850 - alles beter was”. „In ons koninkrijk waren er toen meer moslims dan nu, simpelweg omdat het grootste moslimland - het huidige Indonesië - er onderdeel van was,” aldus Pechtold. „De levensverwachting was laag, er was geen enkele sociale voorziening, en tot 1848 was onze schatkist het privébezit van de monarch. Was het écht beter?”

De politiek moet er stevig tegenin gaan, vindt de D66-leider, door het debat serieus te nemen. „De politiek heeft altijd aspecten van theater, maar dat ís het niet. 90 procent van ons werk bestaat uit dodelijk saaie wetgevingsprocessen. Maar laten we er in vredesnaam trots op zijn en wat minder aandacht besteden aan al die circusklanten die hier rondlopen.”

Hij pleit ervoor dat Kamervoorzitter Khadija Arib de debatten steviger leidt. Ze zou vaker „oeverloze herhalingen van zetten” moeten afkappen, omdat het parlementaire debat nu dreigt te verzanden in een „eindeloze praatsessie”, aldus Pechtold.