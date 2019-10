Negeren rood kruis veel vaker beboet

Het aantal boetes voor het negeren van rode kruisen is explosief gestegen. In 2018 waren het er 1653, over de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller al op 2600 boetes. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

De stijging komt doordat er meer zogenoemde weginspecteurs met speciale bevoegdheden zijn. Nu zijn het er vijftig, dat moeten er volgend jaar honderd worden. Ze hebben de bevoegdheid om boetes uit te delen voor huftergedrag op de snelweg.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over handhaving op de snelweg. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid constateert dat het aantal ongelukken op de snelweg flink toeneemt. Tussen 2014 en 2018 is het aantal ongelukken verdubbeld en bij die ongelukken vallen ook meer doden. De stijging komt doordat automobilisten vaker te hard rijden, vaker achter het stuur bezig zijn met smartphones en vaker met alcohol achter het stuur zitten. Volgens de SWOV hangt een en ander samen met de afname van de handhaving van verkeersregels op de snelweg door de politie.

De bewindsvrouw buigt zich de komende tijd samen met haar collega van Justitie over het SWOV-rapport waar de Kamer veel vragen over heeft.

Het negeren van rode kruisen is volgens Van Nieuwenhuizen een typisch geval van huftergedrag. Deze week was er veel aandacht voor het negeren van de markeringen, omdat demonstrerende boeren zich niets aantrokken van de rode kruisen op de A12. Rijkswaterstaat had de weg wegens grote drukte op last van de politie afgesloten. Een groep boeren reed echter toch door op de A12 bij Nootdorp.