Negatieve raadsleden en bijzondere Gelderse samenwerking

Gemeenteraadsleden in Nederland zijn behoorlijk negatief over de provincie, die ze beschrijven als star en stug. Tegelijkertijd willen de raadsleden dat de relatie met het provinciebestuur verbetert. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en onderzoeksbureau Citisens onder ruim 1200 raadsleden.

Ruim een derde van de raadsleden (39 procent) vindt dat de provincie ontwikkelingen in de gemeente in de weg staat. Van de lokale partijen heeft zelfs 52 procent die mening.

Raadsleden verwachten van de provincie dat ze de komende vier jaar een voortrekkersrol neemt in dossiers als de energietransitie, infrastructuur, de Omgevingswet en het milieu. Een grote meerderheid (64 procent) vindt echter dat de provincie zich niet moet bemoeien met gemeentelijke herindelingen.

Vrije vogels in Gelderland

In een Gelderse politieke samenwerking blijken de partijen elkaar wel érg vrij te laten. De Lokale Partijen Gelderland (LPG) en de democratische beweging Code Oranje doen met een gezamenlijke lijst mee in de grootste provincie. De landelijke afdeling van Code Oranje kondigde onlangs al aan een gooi te willen doen naar een Senaatszetel. Maar de LPG zal, als ze een zetel in Gelderland haalt, de beweging bij de Eerste Kamerverkiezingen niet steunen. De partij is namelijk aspirant-lid van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een verzameling van lokale partijen. Volgens Ronald van Meygaarden, lijsttrekker van de combinatie LPG-Code Oranje, is er echter geen enkel probleem. De twee partijen hebben afgesproken dat iedere kandidaat vrij is in zijn of haar keuze bij de Senaatsverkiezingen. De nieuwe Statenleden stemmen op hun beurt op 27 mei voor de Eerste Kamer.

Opvallend is verder dat de LPG wel een verkiezingsprogramma heeft, maar dat Code Oranje juist zonder verkiezingsprogramma’s werkt. Die laatste partij zegt „van onderop” input uit de samenleving te halen en dat later te bundelen. Maar ook dit verschil is volgens Van Meygaarden geen punt. Integendeel: „Het matcht heel goed tussen ons. We hebben dezelfde uitgangspunten.” Van Meygaarden positioneert zijn partij „aan de linkerkant, een beetje in de hoek van de PvdA.”

De LPG haalde bij de vorige verkiezingen zo’n 6500 stemmen, te weinig voor een zetel.

Nieuwe kieslijsten

Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben onvolledige kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen ontvangen. Door een fout bij de drukker ontbreekt de partij 50Plus, schrijft het AD.

Voor de gemeente zit er niets anders op dan de 24.500 formulieren opnieuw te laten drukken en verspreiden. Joop Mays, vicevoorzitter van 50Plus in de provincie Utrecht, ziet echter ook de positieve kant van de fout in. „Nu komt het accent op de partij te liggen. Dat kan in ons voordeel zijn”, citeert de krant hem.

>>rd.nl/ps2019