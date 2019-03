Neelie Kroes lijstduwer Vlaamse liberalen

Neelie Kroes is bij de Europese verkiezingen in mei lijstduwer voor de Vlaamse liberale partij Open VLD van lijsttrekker Guy Verhofstadt. De Belgische oud-premier prijst de 77-jarige VVD-politica als „de Iron Lady van de Europese Commissie”.

Kroes was tussen 2004 en 2014 EU-commissaris voor Mededinging en Digitale Agenda. „Steeds koos Neelie voor Europese vernieuwing, tot groot ongenoegen van de vele behoudsgezinde krachten. Ik ben fier dat ze haar steun geeft aan onze sterke Europese lijst”, aldus Verhofstadt. Hij is er trots op dat niet alleen de lijstduwer, maar ook de nummers 2 en 3 op de lijst vrouw zijn.

Kroes kreeg eind 2016 een tik op de vingers van de Europese Commissie omdat ze in strijd met de regels haar inkomen over 2015 niet had opgegeven, terwijl ze wel een toelage voor oud-commissarissen kreeg. Het geld werd direct teruggevorderd. Zij had in 2004 ook niet opgegeven dat ze directeur was van een bedrijf op de Bahama’s, waarmee ze de gedragscode overtrad. Kroes heeft daarvoor excuses aangeboden.