Nederlandse wezen uit kamp in Syrië gehaald

Twee jonge Nederlandse weeskinderen zijn uit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië gehaald en overgedragen aan een Nederlandse delegatie.

Dat hebben de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat volgens de bewindslieden om twee jonge Nederlandse weeskinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag verbleven in het kamp. De kinderen zijn door de Franse overheid overgedragen aan hun Nederlandse voogd. In de kampen in Noord-Syrië zitten tienduizenden mensen die zijn weggevlucht uit IS-gebied, onder wie Nederlandse vrouwen en kinderen.

Ook twaalf Franse kinderen uit families die vochten voor terreurorganisatie IS zijn door de Koerdische autoriteiten overgedragen aan vertegenwoordigers van de Franse regering. Zij zijn maandag aangekomen in Parijs. Blok en Grapperhaus doen verder geen mededelingen over de Nederlandse kinderen.

In Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen en in gevangenissen zitten meer dan honderd Nederlanders, meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD begin mei: 55 volwassen Syrië-gangers en 85 kinderen. Begin dit jaar zei Nederland te onderzoeken of het mogelijk is om een aantal vrouwelijke Syrië-gangers en hun kinderen terug te halen naar Nederland. Premier Mark Rutte benadrukte toen dat er geen Nederlanders naar Noord-Syrië gaan om de vrouwen en hun kinderen op te halen.