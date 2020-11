‘Nederlandse wetenschap heeft ruim half miljard euro extra nodig’

De Nederlandse wetenschap heeft ruim een half miljard euro extra nodig voor vrije wetenschap en vervolgonderzoek. Dat adviseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Wetenschappers doen nu vaak onderzoek in opdracht van bedrijven of overheden omdat er weinig geld is voor zogeheten ongebonden onderzoek. Maar door dit „strategische onderzoek” blijven echte innovaties mogelijk uit. Ook is het bij dergelijke onderzoeken niet altijd mogelijk vervolgonderzoek te doen.

Het extra geld moet onderzoekers bovendien meer zekerheid geven. Nu heerst er grote prestatiedruk om financiering voor onderzoek binnen te halen. Daarom adviseert de KNAW „met klem om het evenwicht in het wetenschapssysteem terug te brengen” tussen ongebonden en strategisch onderzoek en tussen „zekerheid voor onderzoekers en gezonde competitie”.

Volgens het instituut is het niet mogelijk iets aan de huidige problemen te doen zonder extra geld. Anders komt de wetenschap op andere gebieden in de knel.

Van Engelshoven is het eens dat er meer evenwicht moet komen in de wetenschap. „Deze materie is echter complex en de weging is aan een nieuw kabinet”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.