Nederlandse varkenstruck gekanteld in België

Een Nederlandse vrachtwagen met meer dan tweehonderd varkens is vrijdag gekanteld in het Belgische Brasschaat. Ongeveer de helft van de dieren sneuvelde door het ongeluk. De chauffeur is lichtgewond afgevoerd naar een ziekenhuis.

De levende dieren zijn uit de vrachtwagen gehaald. De truck kan pas worden weggetakeld als alle dode varkens zijn verwijderd. Dat kan nog enkele uren duren. De Essensteenweg in het villadorp waar veel Nederlanders wonen blijft tot die tijd afgesloten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.