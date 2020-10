Nederlandse subsidie voor oud-kopstuk terreurgroep loopt nog door

De Nederlandse subsidie waarmee een oud-kopstuk van een Syrische terreurgroep wordt betaald, is nog niet stopgezet, aldus minister Sigrid Kaag. Als Buitenlandse Zaken eerder op de hoogte was gesteld van de betrokkenheid van Labib al-Nahhas was het geld mogelijk niet gegeven.

De bewindsvrouw was over de kwestie door Sadet Karabulut van de SP naar het vragenuurtje van de Tweede Kamer geroepen. Ze verving daar minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken), die in het buitenland is. Partijen begrijpen niet waarom de alarmbellen niet eerder bij het ministerie zijn afgegaan.

Het radioprogramma Argos meldde zaterdag dat Al-Nahhas van de burgerrechtenbeweging Syrian Association for Citizen’s Dignity (SACD) geld krijgt van het departement. Hij was eerder woordvoerder van de Syrische strijdgroep Ahrar al-Sham, die door de Nederlandse rechter is gekwalificeerd als terroristisch.

De SADC werd ingeschakeld door het „gerenommeerde” European Institute of Peace (EIP), dat weer subsidie van Buitenlandse Zaken krijgt. Het ministerie heeft het EIP om opheldering gevraagd, zei Kaag. Daarna wordt een besluit genomen over de subsidie aan de organisatie. „Het EIP is in gebreke gebleven.”

Al-Nahhas, een Syriër met een Spaans paspoort, verliet Ahrar al-Sham eind 2016. Hij vond de beweging te radicaal worden. Hij zet zich de afgelopen jaren in voor vreedzame oplossingen in Syrië. Kaag benadrukte dat Al-Nahhas niet op een terreurlijst staat en vrij in de EU mag rondreizen.