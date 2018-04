Nederlandse ‘orensleurder’ bestraft in België

Een 23-jarige Nederlander is in België bij verstek veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor een gewelddadige straatroof in Hasselt. Sven D. en een mededader hadden het slachtoffer aan zijn oren door het stadscentrum gesleurd.

De twee kwamen het slachtoffer op eerste kerstdag 2015 tegen in een dansgelegenheid en vroegen hem om een sigaret en wat geld. De man weigerde dat, waarop hij klappen kreeg. Vervolgens sleepte het duo hem aan zijn oren naar een pinautomaat. Een agent zag het drietal, waarop ze werden aangehouden.

De 27-jarige kompaan kreeg 35 maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd door de Hasseltse rechtbank, die sprak van laffe geweldpleging en gruwelijke mishandeling. De rechter kende het slachtoffer 6809 euro schadevergoeding toe.