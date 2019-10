Nederlandse moordverdachte overlijdt in cel

Een 71-jarige Nederlander die verdacht werd van de moord op zijn ex-vrouw is overleden in zijn cel. Lei B. zat sinds juni opgesloten in de gevangenis van Hasselt nadat hij was gearresteerd in Spanje. Vorige week ging in Tongeren zijn rechtszaak van start. Woensdag zou de derde procesdag beginnen.

Josée Widdershoven, een voormalige kleuterjuf, werd eind 2009 voor haar woning in Maasmechelen doodgeschoten. De Nederlander werd daarvoor in het voorjaar bij verstek al veroordeeld tot levenslang nadat hij was gevlucht na wat het OM „een ijskoude executie” noemde. Hij werd enkele weken later in Spanje gearresteerd en overgeleverd aan België.

Verschillende Belgische media schrijven dat de man zelf uit uit het leven is gestapt.