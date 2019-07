Nederlandse militairen terug naar Niger

Het Nederlandse defensieteam dat training geeft aan het leger in Niger, is weer vertrokken naar het Afrikaanse land. De vier militairen, die tijdelijk in Niger verblijven, waren eind juni teruggetrokken omdat hun medische ondersteuning niet kon worden gegarandeerd.

Het gaat om Nederlandse militairen die een tien weken durende training verzorgen aan eenheden van het Nigerese leger. Sinds enkele jaren geeft Nederland dit soort trainingen, om de militaire bijdrage van landen als Niger aan VN-vredesoperaties in Afrika te verbeteren.

Defensie spreekt van een „tussentijds gewijzigde situatie” waardoor de medische ondersteuning niet meer voldeed aan de eisen van het departement. Waardoor de situatie precies was veranderd, kan Defensie niet zeggen. Het ministerie geeft wel aan dat de medische ondersteuning door nieuwe afspraken met het Amerikaanse leger weer op orde is.

De medische ondersteuning van Nederlandse militairen is een gevoelig punt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte twee jaar geleden felle kritiek op de medische hulp in Mali na het mortierongeluk in 2016 waarbij twee militairen om het leven kwamen en een derde gewond raakte.