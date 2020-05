Nederlandse militairen later terug naar Afghanistan

De Nederlandse militairen die in verband met het coronavirus zijn teruggehaald uit Afghanistan, keren later naar dat land terug. De verwachting was eerder dat ze volgende week zouden teruggaan, na het einde van de ramadan. Maar dat wordt niet eerder dan 19 juli, meldt het kabinet aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft ongeveer 160 militairen in Afghanistan voor de NAVO-missie daar. Van hen zijn er eind maart 35 teruggekeerd vanwege het coronavirus. Alleen militairen die essentieel zijn, zoals degenen die belast zijn met de medische zorg en de bescherming van de missie, zijn achtergebleven.

De Nederlanders trainen en adviseren Afghaanse agenten en militairen. Volgens het kabinet moet er „rekening gehouden worden met langdurige beperkingen voor de missie” door het coronavirus.

Vorige week maakte Defensie ook al bekend dat de trainingsmissie in Irak langer stilligt. De Nederlandse militairen gaan daar naar verwachting 5 juli weer aan de slag.