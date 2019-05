Nederlandse militairen Irak weer aan de slag

Alle Nederlandse militairen die in Irak op trainingsmissie zijn, zijn weer aan de slag. De missie lag sinds vorige week zondag stil omdat er gevaar zou dreigen. Wat er precies aan de hand was, is niet bekendgemaakt.

De paar Nederlanders die in de hoofdstad Bagdad Iraakse commando’s opleiden, hadden de training halverwege de week "onder voorwaarden" al weer hervat. Zondag is ook het vijftigtal militairen weer aan het werk gegaan dat bij de noordelijke stad Erbil Koerdische peshmerga-strijders traint, meldt Defensie.

Duitse media meldden eerder dat de missie van een door de VS aangevoerde coalitie was opgeschort omdat er aanwijzingen zouden zijn voor aanvallen gesteund door Iran. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn de afgelopen weken opgelopen.

Defensie sprak van een voorzorgsmaatregel vanwege een "verhoogd dreigingsniveau". Dat "beeld is inmiddels bijgesteld".