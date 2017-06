Nederlandse leidt missie verkiezingen Kenia

De Nederlandse Europarlementariër Marietje Schaake (D66) gaat de Europese missie leiden die in de gaten houdt of de Keniaanse verkiezingen van 8 augustus goed verlopen. De 38-jarige politica is donderdag benoemd door EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Schaake liet weten „zeer vereerd” te zijn.

Er worden onder meer een nieuwe president en een nieuw parlement gekozen. Het is de vierde keer dat de Europese Unie op verkiezingen in het Oost-Afrikaanse land toeziet, op uitnodiging van de Keniaanse autoriteiten.

Schaake „vertrouwt erop dat het Keniaanse volk zijn politieke keuzes maakt in een vredige en rustige omgeving”, en dat acties of verklaringen die geweld zouden kunnen uitlokken achterwege blijven. Het observatieteam, waarvan een deel al in juni arriveert, bestaat uit meer dan zeventig mensen. Zij moeten ertoe bijdragen dat de verkiezingen vrij en transparant plaatsvinden.

Schaake zit sinds 2009 in het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat zij aanbevelingen doet om toekomstige verkiezingen verder te verbeteren.