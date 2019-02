Nederlandse koperdievegge naar Belgische cel

Een 40-jarige vrouw uit het Brabantse Dongen is in België veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het stelen van koperen afvoerleidingen van achttien kerken in Belgisch-Limburg. De rechtbank in Tongeren legde haar ook een boete op van 1600 euro. Daarnaast moet de vrouw een schadevergoeding van bijna 16.000 euro betalen aan vijf kerken. De andere kerken kunnen de herstelkosten later nog op haar verhalen.

De Brabantse ging eind 2017 met een metgezel in haar bestelwagen op een rooftocht die voerde langs verschillende kerkdorpen. De kentekenplaat werd vastgelegd op camerabeelden. Het voertuig dook in januari 2018 op bij Turnhout. Agenten troffen in de wagen een koevoet, schroevendraaiers en een notitieboekje aan. In het boekje stonden de adressen van alle kerken in Limburg. De beroofde kerken waren afgevinkt.

Tijdens haar verhoor zei de vrouw dat ze op rooftocht ging met een vriend, maar volgens deze man wilde ze met die beschuldiging haar zoon beschermen. De man zat tijdens de eerste koperdiefstallen in Nederland in de gevangenis. Hij werd door de rechter in Tongeren vrijgesproken.