Bij een verkeersongeluk in het zuiden van België is woensdagavond een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Haar twee dochtertjes die bij haar in de auto zaten bij een aanrijding met een vrachtwagen verkeren in levensgevaar, meldt het Openbaar Ministerie in Namen.

Volgens een verkeerskundige had de vrouw de vrachtwagen geen voorrang gegeven. De vrachtwagenchauffeur had geen alcohol gedronken en reed niet te snel. Het ongeluk gebeurde in Lavaux-Sainte-Anne, een deelgemeente van Rochefort.