Nederlandse inbraakbende veroordeeld in België

Acht Nederlanders zijn in België veroordeeld voor een serie inbraken in opslagboxen in Vlaanderen. De rechtbank in Antwerpen legde hun maandag celstraffen op van acht maanden tot vier jaar.

De bende wist in 2015 onder meer muziekapparatuur, verzorgingsproducten en exclusieve wijnen buit te maken. Leden van de bende kregen via stromannen toegang tot locaties van het opslagbedrijf Shurgard in Dilbeek, Merksem en Aartselaar, waarop ze op verkenning gingen.

Twee veronderstelde kopstukken, Ali M. en Anas T., werden veroordeeld vier jaar celstraf, een jaar minder dan het Openbaar Ministerie had geëist. De zes anderen kregen straffen van acht maanden tot drie jaar. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de gedupeerden.