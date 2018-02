Een Nederlandse F-16 is tijdens een vlucht zondag in de Verenigde Staten flink beschadigd nadat het toestel tegen een metalen kabel was gevlogen. De piloot bleef ongedeerd en wist met het gevechtsvliegtuig veilig te landen op een nabijgelegen vliegveld.

Het toestel voerde volgens het ministerie van Defensie een trainingsvlucht uit in de staat Arizona. Het incident gebeurde volgens lokale media nabij Black Canyon City ten noorden van Phoenix. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.