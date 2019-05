Nederlandse economie zakt naar gemiddelde EU

De Nederlandse economie doet het met een verwachte groei van 1,6 procent voor zowel 2019 als 2020 maar een graadje beter dan het Europese gemiddelde, nadat ons land er jarenlang flink boven scoorde. Dat blijkt uit de jaarlijkse lenteprognose van de Europese Commissie. Voor de eurozone verwacht Brussel dit jaar een groei van 1,2 en volgend jaar 1,5 procent.

De economie in Nederland lijdt onder de zwakkere groei bij de belangrijkste handelspartners, wat zijn weerslag heeft op de export en investeringen, schrijft de commissie. Stijgende lonen zorgen wel voor hogere besteedbare inkomens maar het consumentenvertrouwen van de Nederlanders is „substantieel gedaald”. Daardoor, en door een matige toename van de werkgelegenheid, groeit de consumptie langzamer dan de afgelopen jaren, voorspelt de commissie. Een jaar geleden ging ze nog uit van 2,6 procent economische groei in 2019 in Nederland.

Onzekerheid over de brexit, het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, en internationale handelsspanningen remmen het gemiddelde groeitempo in de hele Europese Unie, schrijft het dagelijks bestuur van de EU. Ze verwacht dat het volgend jaar wel licht zal verbeteren maar de cijfers zullen volledig van de binnenlandse activiteiten afhangen.

„We moeten echter voorkomen dat we vervallen in protectionisme”, waarschuwt EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken). Dat verscherpt volgens hem bestaande sociale en economische spanningen in de maatschappij. Hij pleit ervoor „klaar te staan” om meer steun in de Europese economie te pompen.