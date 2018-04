Nederlandse CV90 schiet bij oefening op militairen

Een CV90-infanteriegevechtsvoertuig van het Nederlandse leger heeft tijdens een oefening in Duitsland een schot afgevuurd op een terrein waar nog militairen liepen. Niemand raakte gewond maar het incident toont volgens het ministerie van Defensie aan dat militairen ook tijdens oefeningen tot het laatste moment bij de les moeten blijven.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het schietincident op 22 maart in het Duitse Bergen-Hohne te wijten was aan een communicatiestoornis tussen de deelnemende troepen en de schietleiding. Concentratieverlies in de afrondende fase van de schietoefening wordt als belangrijkste oorzaak aangewezen.

Defensie gaat het incident als voorbeeld gebruiken bij het opleiden van militairen. Ook wordt het voortaan opgenomen in veiligheidsbriefings voorafgaand aan schietoefeningen, om het gevaar van verslappende aandacht extra te benadrukken.