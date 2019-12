Nederlandse bijdrage aan NAVO omhoog

De bijdrage van Nederland aan de NAVO-begroting gaat vanaf 2021 omhoog met iets meer dan 5 miljoen euro per jaar. „Echt klein bier”, zei premier Mark Rutte woensdag op de NAVO-top in Londen over de verhoging van „een paar miljoen voor de administratieve kosten voor het hoofdkantoor”. De jaarlijkse contributie aan de kosten van de verdragsorganisatie bedraagt nu ongeveer 73 miljoen euro op een totaal van 2,37 miljard euro.

De bijdrage van de Verenigde Staten daalt van ruim 22 naar ruim 16 procent van het totaal, werd eerder al bekend. Het verschil wordt omgeslagen naar de overige bondgenoten. Van vrijwel alle lidstaten stijgt de bijdrage. Die van Duitsland komt zelfs op hetzelfde niveau als de Amerikaanse, maar die van Frankrijk zou op 10 procent blijven.

De andere verdeling wordt gezien als een gebaar aan de regering-Trump. De Amerikaanse president klaagt al langer over de Europese defensiebegrotingen van lidstaten die het streefcijfer van 2 procent van het nationaal inkomen niet halen.

Nederland zit onder de 1,4 procent. „Wij geven nu echt heel veel uit aan materieel”, aldus Rutte. „De grote vraag is: hoe werk je toe naar de 2 procent. Daar zijn we nog lang niet. Dat zal een groot thema zijn bij de komende verkiezingscampagne.”