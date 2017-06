Nederlands tankvliegtuig in strijd tegen IS

In de strijd tegen de terreur van het radicaalislamitische IS zet Nederland vanaf deze week weer een KDC-10 tankvliegtuig in. Het toestel van de Koninklijke Luchtmacht vertrok maandag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Koeweit, waar het wordt gestationeerd.

Met het vliegend pompstation wil de regering in Den Haag haar betrokkenheid bij de strijd tegen IS onderstrepen. De KDC-10 levert in de lucht brandstof aan vliegtuigen van de internationale anti-IS-coalitie. Die kunnen zo langere missies uitvoeren. Bij de toestellen kan het ook om AWACS-toestellen (vliegtuigen met radar) van de NAVO gaan, die informatie delen met de internationale coalitie.

Begin dit jaar was al een Nederlandse KDC-10 actief in het Midden-Oosten. In zes weken tijd werden 189 vliegtuigen van de anti-IS-coalitie bijgetankt boven Irak en het oosten van Syrië.

Later dit jaar zet Nederland voor de eerste keer een C-130 transportvliegtuig in voor vervoer van personeel en materieel van de coalitie.