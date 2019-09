Nederlands geld voor meer veiligheid internet

Nederland geeft 1 miljoen euro om andere landen te steunen voor een veilig, vrij en open internet. De bijdrage loopt via een project van de Wereldbank dat de digitale samenwerking moet verbeteren.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maakte de hulp bekend in New York waar wereldleiders elkaar treffen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De bewindsman wijst erop dat open internet veel kansen biedt, maar ook risico’s met zich meebrengt. „Cybercriminelen proberen de kwetsbaarheden van digitale systemen uit te buiten op wereldwijde schaal. Het is daarom belangrijk om digitale dreigingen wereldwijd aan te pakken, ook op plekken waar cyberbeveiliging minder ontwikkeld is.”

Blok tekende samen met andere ministers een verklaring over verantwoord gedrag van staten wat betreft het internet. „Internationaal recht moet worden nageleefd, offline en online, alleen zo kunnen we het internet zoals wij het kennen behouden voor de toekomst.”